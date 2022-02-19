Прожитковий мінімум в Україні: від чого залежить і на що впливає

Розміри виплат в залежності від мінімуму

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб в першу чергу впливає на зарплати працівників державних органів. Мінімальний розмір їх посадового окладу не може бути менше двох розмірів прожиткового мінімуму. Крім того, він впливає розмір допомоги по безробіттю. Максимальний розмір допомоги встановлено в чотирикратному розмірі мінімуму.

Розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб впливає на величину пенсії. По суті це і є мінімальна пенсія.

Розмір прожиткового мінімуму для дітей впливає на соціальні допомоги та на розмір аліментів. Зокрема, аліменти не можуть бути менше 50% від прожиткового мінімуму для дитини певного віку. При цьому рекомендований розмір аліментів дорівнює величині прожиткового мінімуму.

Крім того, від прожиткового мінімуму для працездатних залежить збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при реєстрації нових автомобілів.

Також до прожиткового мінімуму прив'язані штрафи, грошові стягнення за адміністративні, кримінальні та інші порушення.

Норма в бюджеті

Розмір прожиткового мінімуму визначається в законі про державному бюджеті. Як правило, протягом року він змінюється двічі 1 липня і 1 грудня. Величина прожиткового мінімуму різна для працездатних осіб, непрацездатних і для дітей.

У 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі з 1 січня - 2393 гривні, з 1 липня - 2508 гривень, з 1 грудня-2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 2100 гривень, з 1 липня - 2201 гривня, з 1 грудня - 2272 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2618 гривень, з 1 липня - 2744 гривні, з 1 грудня - 2833 гривні;

працездатних осіб: з 1 січня - 2481 гривня, з 1 липня - 2600 гривень, з 1 грудня-гривні 2684;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових та митних органів: з 1 січня - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня - 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1934 гривні, з 1 липня - 2027 гривень, з 1 грудня - 2093 гривні.

За межею бідності

Офіційний розмір прожиткового мінімуму давно відірвався від його реальної величини. Це визнають у Міністерстві соціальної політики. За даними відомства, на початок 2021 року різниця була дворазовою.

За даними Держстату, у 2020 році доходи нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму отримували 0,6 млн (1,6%) громадян України. Офіційний мінімум становив 2078 гривень. А доходи нижче фактичного прожиткового мінімуму отримували 8,8 млн (23,2%) громадян України. Розмір фактичного мінімуму становив 3847 гривень на місяць.

Законодавчі пропозиції

У січні 2021 року Кабінет міністрів направив в Раду пакет законів з метою змінити підхід до прожиткового мінімуму. Пропонувалося для розрахунку штрафних санкцій і адміністративних стягнень використовувати базову величину для грошових платежів і стягнень, а для розрахунку розмірів плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору) - базову величину для адміністративних зборів.

Як зазначали в уряді, до величини прожиткового мінімуму прив'язано понад 150 різноманітних видів виплат, що має значний вплив при плануванні видатків бюджетів усіх рівнів. Частина з цих виплат не має ніякого відношення до прожиткового мінімуму як критерію бідності (наприклад, штрафи, грошові стягнення за адміністративні, кримінальні та інші порушення).

Однак законопроекти поки не прийняті Верховною оадою.