Прожитковий мінімум в Україні зріс на 99 гривень

Згідно із законом, мінімум зріс 99 гривень (на 4,3%) - з 2294 гривень до 2393 гривень. Це друге підвищення цього року.

Всього ж за рік прожитковий мінімум зросте на 9,3% (на 204 гривні) при цьому інфляція запланована Кабміном на рівні 7,3%. Разом з тим НБУ прогнозує більш значне зростання цін - на 9,6%.

Законом про держбюджет встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року - 2189 гривень, з 1 липня - 2294 гривні, з 1 грудня-2393 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення: