Прожитковий мінімум у 2023 році залишиться без змін, - проект бюджету

Кабінет міністрів пропонує залишити у 2023 році без змін розмір прожиткового мінімуму. Від цього показника залежить розмір зарплат бюджетників, пенсій та соціальних виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект бюджету, який оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно з документом, планується вставити, що з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

Таким чином, розмір прожиткового мінімуму у 2023 році залишиться без змін в порівнянні з 2022 роком.

Зазначимо, уряд очікує, що інфляція в Україні складе 30,1% у 2022 році та 30% у 2023 році.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує скоротити витрати на Міністерство соціальної політики у 2023 році на 20 млрд гривень до 405 млрд гривень. Скорочення планується за рахунок зменшення дотацій Пенсійному фонду.

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