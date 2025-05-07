Пройти ВЛК станет проще: Кабмин отменил одно из требований

Кабинет министров Украины обновил порядок прохождения военно-врачебной комиссии. Отныне электронное направление на ВВК можно будет сформировать без подписи руководителя ТЦК
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как пояснили в Минобороны, Кабмин принял изменения в постановление № 560 и таким образом изменил правила прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь электронное направление на ВВК можно будет получить без подписи руководителя ТЦК, если человек сам хочет пройти комиссию.
В ведомстве считают, что таким образом усилена защита прав людей с инвалидностью при взаимодействии с ВВК. В частности, ТЦК запрещено направлять людей с инвалидностью на комиссию. Отныне они могут пройти осмотр исключительно добровольно, если, например, имеют желание проходить службу по контракту.
Также изменениями уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку женщинам и мужчинам, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет.
"Изменения, внесенные в постановления, важны. Они помогут оптимизировать и ускорить прохождение ВВК. Так люди смогут сэкономить свое время, а работники ТЦК - уменьшить количество административной работы", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Президент Владимир Зеленский 18 апреля подписал законы о продлении военного положения и мобилизации. Они будут действовать с 9 мая до 6 августа 2025 года.
Также стало известно, что отсрочку от мобилизации потеряют некоторые студенты - в частности те, кто учится в профессионально-технических и профессиональных предвысших заведениях и начал обучение после 25 лет.
Также недавно Верховная Рада поддержала законопроект о наказании работников ТЦК и ВВК за нарушение порядка мобилизации. Он касается, в частности, руководителей ТЦК, председателей и членов ВВК, а также военных медиков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.