Пройти ВЛК станет проще: Кабмин отменил одно из требований

Как пояснили в Минобороны, Кабмин принял изменения в постановление № 560 и таким образом изменил правила прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь электронное направление на ВВК можно будет получить без подписи руководителя ТЦК, если человек сам хочет пройти комиссию.

В ведомстве считают, что таким образом усилена защита прав людей с инвалидностью при взаимодействии с ВВК. В частности, ТЦК запрещено направлять людей с инвалидностью на комиссию. Отныне они могут пройти осмотр исключительно добровольно, если, например, имеют желание проходить службу по контракту.

Также изменениями уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку женщинам и мужчинам, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет.

"Изменения, внесенные в постановления, важны. Они помогут оптимизировать и ускорить прохождение ВВК. Так люди смогут сэкономить свое время, а работники ТЦК - уменьшить количество административной работы", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.