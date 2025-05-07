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Пройти ВЛК станет проще: Кабмин отменил одно из требований

Фото: Екатерина Черногоренко (facebook.com)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров Украины обновил порядок прохождения военно-врачебной комиссии. Отныне электронное направление на ВВК можно будет сформировать без подписи руководителя ТЦК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как пояснили в Минобороны, Кабмин принял изменения в постановление № 560 и таким образом изменил правила прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь электронное направление на ВВК можно будет получить без подписи руководителя ТЦК, если человек сам хочет пройти комиссию.

В ведомстве считают, что таким образом усилена защита прав людей с инвалидностью при взаимодействии с ВВК. В частности, ТЦК запрещено направлять людей с инвалидностью на комиссию. Отныне они могут пройти осмотр исключительно добровольно, если, например, имеют желание проходить службу по контракту.

Также изменениями уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку женщинам и мужчинам, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет.

"Изменения, внесенные в постановления, важны. Они помогут оптимизировать и ускорить прохождение ВВК. Так люди смогут сэкономить свое время, а работники ТЦК - уменьшить количество административной работы", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 18 апреля подписал законы о продлении военного положения и мобилизации. Они будут действовать с 9 мая до 6 августа 2025 года.

Также стало известно, что отсрочку от мобилизации потеряют некоторые студенты - в частности те, кто учится в профессионально-технических и профессиональных предвысших заведениях и начал обучение после 25 лет.

Также недавно Верховная Рада поддержала законопроект о наказании работников ТЦК и ВВК за нарушение порядка мобилизации. Он касается, в частности, руководителей ТЦК, председателей и членов ВВК, а также военных медиков.

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Мобилизация в Украине