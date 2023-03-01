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Прошел украинизацию. Пограничники перехватили вражеский дрон в Черниговской области

Фото: пограничники перехватили вражеский дрон в Черниговской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские пограничники перехватили российский дрон, летавший на границе в Черниговской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

В ночь на среду, 1 марта, пограничники заметили вражеский дрон, летавший вдоль границы с Россией. Оперативными действиями украинским бойцам удалось его перехватить.

"Новенький "DJI Mavic 3" прошел ласковую украинизацию и теперь будет работать на нас", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, в перехвате принимали участие военные, в марте 2022 года защищавшие Киев.

Фото: пограничники перехватили вражеский дрон в Черниговской области (dpsu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что из-за атаки дронами россиян погибли двое спасателей.

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