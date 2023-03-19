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Прошли курсы огневой подготовки. Генштаб показал новые фото учений ВСУ в Британии

Фото: генштаб показал новые фото из учений ВСУ в Британии (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Карина Левицкая

Военные ВСУ сейчас в Британии проходят курс огневой подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Британии украинские военные учатся под руководством инструкторов операции "Куда" 5-го батальона Королевского австралийского полка 1-й бригады Сухопутных войск Австралийских Сил Обороны.

"Под экспертным руководством инструкторов Австралийской Армии, задействованных в операции Kudu, новобранцы получили ценный опыт и навыки, которые помогут служить и защищать Украину", - заявили в штабе.

Фото: генштаб показал новые фото из учений ВСУ в Британии (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военные начали подготовку по статической стрельбе на 100 метров, после чего перешли к стрельбе и передвижению в парах и заканчивали стрельбами в наступательном бою.

"С развитием навыков новобранцев росла и их уверенность, а также улучшались смертоносность, точность и безопасность обращения с оружием", - отметили в генштабе.

Один из руководителей техники безопасности на полигоне сказал, что безопасность была важной частью обучения.

"Все тренировки, которые мы провели до этого момента, должны придать украинцам уверенность в системах вооружения, которые им придется использовать, когда они вернутся в Украину", - сказал он.

Напомним, за минувшие сутки украинские защитники на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях отразили более 80 атак российских захватчиков.

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