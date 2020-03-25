Пройди онлайн-тестування в AISU і обери успішне майбутнє!

Міжнародна американська школа і університет однією з перших в Україні була готова до виклику сучасності – карантину, і зараз ми забезпечуємо безперервний дистанційний навчальний процес і зберігаємо рівень знань учнів на високому рівні

В AISU триває набір на наступний навчальний рік, і в умовах карантину наша школа пропонує майбутнім учням пройти тестування онлайн.

Щоб стати частиною сім’ї AISU, необхідно пройти тестування та співбесіду. Таке знайомство дає можливість пізнати дитину, звернути увагу на її особливості й уподобання, а також надати рекомендації щодо можливості вступу до школи.

Програми спілкування розроблені спільноі з психологами та спрямовані на вивчення особистостідитини. Вони гарантують результативність, допомагають визначити підхід до кожного конкретного учня, щоб зробити навчання максимально комфортним.

Ми оцінюємо не лише рівень знань, а й соціальну активність дитини, спосіб мислення, рівень самостійності, інтелекту і розвитку.

Вже зараз ви можете стати учнем AISU, не виходячи з дому.

Також нагадуємо, що наразі діє знижка на навчання 40%.

Запрошуємо стати частиною сім’ї AISU!

Більше інформації - на сайті школи https://aisu.school

За адресою: Київ, вулиця Драгоманова, 1в

Або за телефонами:

+38 (067) 350 25 02

+38 (050) 344 00 44

Email: aisuschool@gmail.com

*AISU – сертифікована білінгвальна школа в Києві, де учні навчаються українською та англійською мовами, поєднуючи українську та міжнародну системи освіти.

У AISU діти навчаються з 3 років і до III курсу університету. Випускники отримують державний документ освіти України та можуть отримати диплом міжнародного зразка, який визнається 2340 університетами в 90 країнах світу і дає можливість вступити без додаткових іспитів.