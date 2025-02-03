Не пустят на борт. Какие вещи запрещено брать с собой в самолет: полный список

Какие вещи категорически запрещено брать в самолет

Большинство авиакомпаний имеют похожие правила перевозки багажа. К базовым запретам относятся:

оружие;

взрывчатые вещества;

воспламеняющиеся, сжиженные и сжатые газы;

воспламеняющиеся жидкости и твердые вещества;

радиоактивные материалы;

окислители и органические пероксиды;

токсичные, ядовитые и инфекционные вещества;

кислотные, коррозионные вещества;

намагниченные материалы.

Важно, чтобы кроме упомянутых вещей, в багаже не было каких-либо материалов, запрещенных правилами и положениями стран, куда направляется человек. Поэтому, кроме ограничений от конкретной авиакомпании, надо ознакомиться с запретами страны. Например, компания Ryanair разрешает перевозку дронов, но для ввоза их в Иорданию требуется специальное разрешение.

Какие вещи нельзя брать в самолет (фото: windrose.aero)

Что нельзя везти в ручной клади

Авиакомпании самостоятельно устанавливают максимально допустимые размеры и вес ручной клади. Международная ассоциация воздушного транспорта рекомендует, чтобы длина, ширина и высота ручного багажа не превышала 56 см x 45 см x 25 см. Разрешенный вес у разных перевозчиков колеблется от 5 до 12 кг. За превышение нормы пассажира могут заставить доплатить.

Что запрещено брать в салон:

острые и колющие предметы, которым можно нанести вред кому-то (ножи, ножницы, шпильки, бритвы и т.д.);

любые жидкости, суспензии, кремы во флаконе (тюбике) больше 100 мл (в этот перечень входят шампуни, гели для душа, духи и т.д.);

предметы, которые можно использовать как оружие: бейсбольные биты, клюшки, булавы, дубинки и т.д;

большинство компаний запрещает перевозку бутафорского оружия (игрушечные пистолеты, гранаты и т.д.);

спички и зажигалки;

личные средства самообороны, в частности перцовый баллончик и электрошокер.

Большинство бюджетных авиакомпаний не разрешает в ручной клади перевозить еду, у других перевозчиков может действовать запрет на еду животного происхождения, но все индивидуально. Компания Ryanair, например, сняла ограничения для детского питания - при путешествии с младенцем до 2 лет можно с собой брать в салон без ограничений молоко, пастеризованную воду и детские смеси.

Как перевозить электроприборы

Пассажиры могут брать с собой портативные электронные устройства с литий-металлическими или литий-ионными батареями или стандартными аккумуляторами. В этот перечень входят часы, калькуляторы, камеры, мобильные телефоны, ноутбуки и устройства для записи. Их можно перевозить, как в ручной клади, так и в общем багаже.

Повербанки с литий-ионными аккумуляторами разрешены для перевозки без ограничений, если их емкость до 100 Вт/ч (ватт-часов), если она превышает эту отметку, но не более 160 Вт/ч, то действует ограничение не более двух таких устройств на человека, при этом их надо зарегистрировать в службе безопасности авиакомпании. Более мощные устройства нельзя брать с собой в салон.

Велосипеды с электрическим аккумулятором и сегвеи преимущественно позволяют брать только в зарегистрированный общий багаж.

Для перевозки в салоне для собственных нужд разрешены электронные сигареты, вейпы и тому подобное, а вот в зарегистрированном багаже ​​их категорически запрещено перевозить, согласно правилам Ryanair.com.

Перед путешествием стоит ознакомиться с правилами авиакомпании и страны, куда направляетесь (фото иллюстративное: Freepik)

Какие условия перевозки лекарств

Как правило, авиакомпании позволяют брать на борт лекарства без рецепта и с рецептом для собственных нужд, но они должны быть в оригинальной упаковке. Если речь идет о препаратах в виде жидкости, то максимальное разрешенное количество - 100 мл в одном флаконе.

Также разрешены ингаляторы, EpiPens, трости, гипсовые повязки, наборы для определения уровня сахара в крови, костыли, жидкое питание для пассажиров с ограниченными возможностями (или младенцев) и предметы, используемые в медицинских целях. При прохождении контроля важно заявить, что вы перевозите медикаменты или медицинское оборудование.

При этом большинство авиакомпаний запрещают перевозить в ручной клади медицинских термометров.