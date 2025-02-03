Не пустят на борт. Какие вещи запрещено брать с собой в самолет: полный список

В целях безопасности полетов авиакомпании имеют четко определенный список вещей, которые нельзя брать с собой в путешествие. Кроме этого, есть определенные ограничения для перевозки некоторых веществ именно ручной клади.
РБК-Украина рассказывает о нюансах перевозки багажа в самолете.
Большинство авиакомпаний имеют похожие правила перевозки багажа. К базовым запретам относятся:
Важно, чтобы кроме упомянутых вещей, в багаже не было каких-либо материалов, запрещенных правилами и положениями стран, куда направляется человек. Поэтому, кроме ограничений от конкретной авиакомпании, надо ознакомиться с запретами страны. Например, компания Ryanair разрешает перевозку дронов, но для ввоза их в Иорданию требуется специальное разрешение.
Авиакомпании самостоятельно устанавливают максимально допустимые размеры и вес ручной клади. Международная ассоциация воздушного транспорта рекомендует, чтобы длина, ширина и высота ручного багажа не превышала 56 см x 45 см x 25 см. Разрешенный вес у разных перевозчиков колеблется от 5 до 12 кг. За превышение нормы пассажира могут заставить доплатить.
Что запрещено брать в салон:
Большинство бюджетных авиакомпаний не разрешает в ручной клади перевозить еду, у других перевозчиков может действовать запрет на еду животного происхождения, но все индивидуально. Компания Ryanair, например, сняла ограничения для детского питания - при путешествии с младенцем до 2 лет можно с собой брать в салон без ограничений молоко, пастеризованную воду и детские смеси.
Пассажиры могут брать с собой портативные электронные устройства с литий-металлическими или литий-ионными батареями или стандартными аккумуляторами. В этот перечень входят часы, калькуляторы, камеры, мобильные телефоны, ноутбуки и устройства для записи. Их можно перевозить, как в ручной клади, так и в общем багаже.
Повербанки с литий-ионными аккумуляторами разрешены для перевозки без ограничений, если их емкость до 100 Вт/ч (ватт-часов), если она превышает эту отметку, но не более 160 Вт/ч, то действует ограничение не более двух таких устройств на человека, при этом их надо зарегистрировать в службе безопасности авиакомпании. Более мощные устройства нельзя брать с собой в салон.
Велосипеды с электрическим аккумулятором и сегвеи преимущественно позволяют брать только в зарегистрированный общий багаж.
Для перевозки в салоне для собственных нужд разрешены электронные сигареты, вейпы и тому подобное, а вот в зарегистрированном багаже их категорически запрещено перевозить, согласно правилам Ryanair.com.
Как правило, авиакомпании позволяют брать на борт лекарства без рецепта и с рецептом для собственных нужд, но они должны быть в оригинальной упаковке. Если речь идет о препаратах в виде жидкости, то максимальное разрешенное количество - 100 мл в одном флаконе.
Также разрешены ингаляторы, EpiPens, трости, гипсовые повязки, наборы для определения уровня сахара в крови, костыли, жидкое питание для пассажиров с ограниченными возможностями (или младенцев) и предметы, используемые в медицинских целях. При прохождении контроля важно заявить, что вы перевозите медикаменты или медицинское оборудование.
При этом большинство авиакомпаний запрещают перевозить в ручной клади медицинских термометров.
Ранее мы писали о том, что нельзя брать с собой в поезд и какие ограничения действуют на объемы груза.
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При подготовке материала использовали: Skyscanner.net, Turkishairlines.com, Википедия, Windrose.aero, Wizz air и Ryanair.com.
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