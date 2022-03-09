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"Проявив героїчну хоробрість": Квін про пропозиції Зеленському щодо евакуації

Автор: Сергій Пишкін

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін прокоментувала відмову евакуюватися від президента України Володимира Зеленського. Заявила про його героїчну хоробрість.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна повідомила Квін.

За словами Квін, попри численні пропозиції Зеленському евакуюватися з Києва - президент прийняв рішення повести свою країну в опору агресії з боку Російської Федерації.

"Президент Зеленський показав неймовірну, героїчну хоробрість. Він повів свою країну і народ в опорі російській агресії. І, знаєте, звичайно, якби він побажав нашої допомоги, ми б намагалися надати її, якби ми змогли. Але у кінцевому рахунку, це йому вирішувати, і він явно вирішив керувати країною з Києва. І він зробив приголомшливу роботу. Що ми підтримуємо - ми підтримуємо його рішення", - заявила Квін.

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