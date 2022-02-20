Провокують на помилки. Бойовики розташовують артилерію серед житлових будинків, - Резніков

"Командування російських окупаційних військ розташовує артилерію та бронетехніку серед житлових будинків і звідти обстрілює наші мирні населені пункти. Це поведінка злочинців, які провокують нас на помилки", - заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами Резнікова, агресор умисно провокує українських військових на самозахист згідно зі ст. 51 Статуту ООН. Водночас дії ворога не залишаються безкарними.

"Але я пишаюся тим, як наші військові зараз тримають цей удар. Вони діють дуже зважено і знають, як відповідати філігранно", - додав Резніков.

Водночас міністр зауважив, що російська пропаганда не має ефекту, оскільки їй ніхто вже не вірить.