"Провокація Мінська": у Литві відреагували на інформацію про смерть мігранта

Глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас прокоментував інформацію про смерть мігранта на білорусько-литовському кордоні. Він назвав це провокацією Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Ми очікували на провокації з боку білоруського режиму. Ви можете бачити, що самі повідомлення (про смерть мігранта - ред.) підготовлені заздалегідь. Лукашенко наказав допитати свідків з місцевих жителів, які знайшли мігранта. Потім повідомили про те, що його виявили прикордонники", - сказав він.

Як повідомляють литовські прикордонники, вони не отримували інформації про даний інцидент від білоруської влади, і кажуть, що дізналися про смерть мігранта із засобів масової інформації.

"Білоруські державні ЗМІ не представили жодних доказів події", - йдеться у повідомленні.