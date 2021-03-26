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"Провокація у чистому вигляді": Україна 9 разів намагалася зупинити обстріл біля Шумів

Автор: РБК-Україна

Українська сторона дев'ять разів намагалася зупинити обстріл біля Шумів Донецької області, в результаті якого загинули четверо військових. Дії бойовиків є "провокацією в чистому вигляді".

Про це в ефірі телеканалу "НАШ" заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"(Це, - ред.) провокація у чистому вигляді, судячи з того, що там відбулося, бо, за попередніми даними, наша сторона СЦКК дев'ять разів намагалася зупинити вогонь через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, але росіяни не припинили вогонь, незважаючи на отриману інформацію про те, що загинули наші військові", - заявив Арестович.

Зазначимо, сьогодні у другій половині дня бойовики з мінометів та інших озброєнь обстріляли українські позиції біля Шумів в районі окупованої Горлівки. В результаті четверо бійців загинули і ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українська делегація в Тристоронній контактній групі збирається на екстрену внутрішню нараду через обстріл і загибель військових.

До цього повідомлялося, що Російська Федерація перекидає своїх кадрових військових на Донбас.

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