Для пропагандистских сюжетов. Оккупанты разместили склады БК в школах Запорожской области, - ЦНС

В Запорожской области россияне в помещениях заброшенных учебных заведений размещают не только личный состав, но и складывают боекомплекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.
Склады создают в подвалах прифронтовых школ Васильевского района.
"Враг намеренно делает гражданские объекты военными целями для провокаций и создания пропагандистских сюжетов", - отметили в ЦНС.
Напомним, украинские военные 28 декабря поразили сосредоточение живой силы оккупантов в районе Бердянска Запорожской области.
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