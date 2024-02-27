Провокационный маршрут. Гуменюк рассказала детали пролета дрона РФ через Молдову

"Одна из дронов, который был направлен на Одесскую область, имел очень сложное маневрирование. И, очевидно, провокативно был заложен маршрут с пересечением государственной границы на ее украинско-молдавском участке. Мы зафиксировали это пересечение границы, и пролетев там несколько десятков километров, дрон вернулся в воздушное пространство Украины и был уничтожен силами ПВО", - сказала она.

Комментируя реакцию Кишинева, где отрицали пролет российского дрона через территорию Молдовы, спикер отметила, что там, скорее всего, нет достаточного количества информации по этому поводу.

"К сожалению, мы уже имеем такой опыт в течение полномасштабного вторжения. Сначала говорят, что ничего не было, а потом происходит прояснение ситуации. По всей вероятности, предыдущая информация была не очень тщательно проверена. Мы будем продолжать сотрудничество с нашими партнерами и я думаю, что довольно скоро ясность будет внесена", - добавила Гуменюк.

Обстрел Украины

Оккупанты запустили по Украине 13 дронов-камикадзе типа "шахед", баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 и одну противорадиолокационную ракету Х-31П во время обстрела Украины в ночь на 27 февраля. ПВО сбила 11 беспилотников и 2 ракеты.

При этом, в Минобороны Молдовы заявили, что ударные беспилотники российских военных, запущенные во время очередной воздушной атаки по Украине вечером в понедельник, 27 февраля, не залетали на территорию Молдовы. При этом в Воздушных силах ВСУ не видят в этом случае ничего сенсационного, ведь подобное происходит не впервые.