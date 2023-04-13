В Крыму на день выключат телевидение и радио

В Крыму 19 апреля отключат телевидение и радио. Оккупанты заявили о проведении профилактических работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

"Филиал РТРС "РТПЦ Республики Крым" сообщает, что в связи с объявленным выходным днем 17 апреля профилактические работы на объектах филиала Симферополь, Красноперекопск, Керчь, Ялта переносятся на 19 апреля", - сообщили в оккупационной администрации Керчи. Профилактические работы продлятся с 2:00 до 11:00 с прекращением трансляций всех телерадиопрограмм.