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Провладні сили не вносять питання тарифів до порядку денного, - Соболєв

Новини » Політика    06.02.2019 - 11:46
Провладні сили не вносять питання тарифів до порядку денного, - Соболєв
Фото: Сергій Соболєв (wikimedia.org)

За словами Соболєва, в умовах росту тарифів Порошенко дозволяє виводити український газ за кордон

Петро Порошенко надав можливість своєму бізнес-партнерові експортувати газ українського видобутку за кордон, що відбувається на тлі підвищення тарифів для українців. Про це заявив з парламентської трибуни заступник лідера фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини". 

"В умовах війни президент держави за 300 млн дол. продає свій бізнес-партнеру, компанії якого рівно через місяць дають право експортувати український газ за кордон. Це той газ, який розвідує українська компанія "Укргазвидобування", витрачаючи на це мільярди гривень!", – заявив народний депутат.

Ситуацію, коли українській компанії в умовах кризи та нестачі блакитного палива дають дозвіл на експорт вітчизняного газу, Соболєв назвав неприйнятною.

Саме тому, на думку нардепа, ключове питання – зниження тарифів – провладні сили і не ставлять до порядку денного парламенту, щоб дати можливість "збагатитися Порошенкові і його партнерам".

"Всі ці факти роблять можливим нарешті дати ключову відповідь на питання, хто підіграє Москві і хто дозволяє вивозити український газ за кордон. Це Петро Порошенко", – підсумував Соболєв.

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Новини України Сергій СоболєвБатьківщинагазтарифи
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