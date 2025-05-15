Ведущие европейские дипломаты обвинили Путина в подрыве переговоров с Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что назначение Кремлем делегации низкого уровня для участия в переговорах в Стамбуле показало, что Путин пытается "выиграть время".

"Мы надеемся, что президент Соединенных Штатов увидит в этом издевательстве то, чем оно является, и сделает правильные выводы", - сказал он журналистам перед встречей с коллегами по НАТО в турецкой Анталье.

В то время как Украина готова к переговорам, Россия "хочет продолжить войну", заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. "Единственный пустой стул - российский".

"Очевидно, что Россия направляет в Турцию на эти мирные переговоры только делегацию более низкого уровня", - заявил в четверг журналистам генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

США "открыты для конструктивного подхода и оказания любой помощи в прекращении конфликта", - заявил госсекретарь Марко Рубио, который находится на встрече НАТО в Анталье. "Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару дней", добавив, что "мы хотим увидеть прогресс".

Рубио должен присоединиться к спецпредставителям президента США Стиву Уиткоффу и Кейту Келлогу в Стамбуле 16 мая.

Путин объявил, что российскую делегацию возглавит его помощник Владимир Мединский, что вызвало сомнения относительно перспектив каких-либо конкретных шагов по прекращению войны на встречах на этой неделе.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп, находящийся в турне по Ближнему Востоку, дал понять, что он все еще может приехать в Турцию, хотя Путин пока не продемонстрировал никаких признаков готовности принять участие в переговорах.

"Я думал о том, чтобы поехать, но это очень сложно из-за того, что мы делаем сегодня и завтра", - сказал Трамп журналистам в Катаре. "Но знаете, если что-то случится, я бы поехал в пятницу, если бы это было уместно".

На вопрос, разочарован ли он тем, что Путин не поедет в Стамбул, Трамп ответил, что "не ожидал", что Путин приедет.

"Я сказал, что не думаю, что он поедет, если я не поеду, и это оказалось правдой", - сказал Трамп. "Я не думал, что Путин сможет поехать, если меня там не будет".