Провести референдум в Україні можна буде вже цього року, - Стефанчук

Всеукраїнський референдум зможуть провести в Україні вже після підписання ухваленого парламентом законопроекту президентом. Тому перший референдум може відбутися навіть 2021 року.

Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Громадському радіо".

Нардеп сподівається, що президент підпише законопроект про референдум вже найближчим часом і він набуде чинності.

"Зібрати референдум можна буде одразу після цього. Повторюю: це проведення референдуму залежить лише від ініціативи населення, а не від волі президента чи Верховної ради", - наголосив він.

Стефанчук додав, що документ не встановлює жодних обмежень на кількість референдумів в рік, але виносити на них можна всього одне питання.

Нагадаємо, у вівторок, 26 січня, парламент остаточно схвалив законопроект про всеукраїнський референдум. Документ підтримали 255 народних депутатів.

Після цього глава ВР Дмитро Разумков заявив, що перший референдум зможуть провести не раніше 2022 року, оскільки так передбачено в законопроекті.