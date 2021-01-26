Народовладдя в Україні: коли може відбутися перший референдум

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що референдум в Україні зможе відбутися не раніше, чим наступного року. А коштуватиме проведення одного референдуму - близько 2 мільярдів гривень.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "112 Україна".

Як пояснив Разумков, в ухваленому парламентом законопроекті 3612 передбачено, що перший референдум може відбутися не раніше 2022 року.

"Найближчим часом навряд чи можна буде провести референдум, тому що він (законопроект - ред.) передбачав фактично можливість проведення референдуму починаючи з 2022 року. І сьогодні є обмеження і по фінансам - ви розумієте, що ми знаходимося в режимі "ковіду", в режимі достатньо серйозної економії бюджетних коштів", - сказав спікер парламенту.

Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, парламент остаточно схвалив законопроект про референдум. Тепер документ повинні підписати Разумков та президент України Володимир Зеленський.

Законопроект про народовладдя підтримали 255 нардепів. РБК-Україна розповідало, як за документ голосували парламентські фракції.