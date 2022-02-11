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Для перевірки. Бойовиків на Донбасі приводили у вищу ступінь боєготовності

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Донецьк, П'ятниця 11 лютого 2022 10:50
Для перевірки. Бойовиків на Донбасі приводили у вищу ступінь боєготовності Фото: бойовиків на Донбасі приводили у вищі ступені боєготовності (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Окупантів на Донбасі приводили у вищі ступені боєготовності для перевірки. Контроль проведення заходів бойової підготовки здійснювався російськими офіцерами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, протягом тижня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях проводились заняття з вогневої підготовки та водіння машин з артилерійськими, танковими та мотострілецькими підрозділами.

"Водночас окремі підрозділи з’єднань і частин окупантів приводились у вищі ступені бойової готовності з метою перевірки", - йдеться у повідомленні.

Контроль проведення заходів бойової підготовки та перевірка навченості особового складу здійснювались представниками вищих органів військового управління ЗС РФ, додали в ГУР.

Нагадаємо, окупанти вісім разів за добу обстрілювали позиції ООС.

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