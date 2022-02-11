Для перевірки. Бойовиків на Донбасі приводили у вищу ступінь боєготовності

Окупантів на Донбасі приводили у вищі ступені боєготовності для перевірки. Контроль проведення заходів бойової підготовки здійснювався російськими офіцерами.

За даними розвідки, протягом тижня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях проводились заняття з вогневої підготовки та водіння машин з артилерійськими, танковими та мотострілецькими підрозділами.

"Водночас окремі підрозділи з’єднань і частин окупантів приводились у вищі ступені бойової готовності з метою перевірки", - йдеться у повідомленні.

Контроль проведення заходів бойової підготовки та перевірка навченості особового складу здійснювались представниками вищих органів військового управління ЗС РФ, додали в ГУР.