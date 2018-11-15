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Перевірка транспорту дозволить знизити ціни на проїзд, - "Наш край"

Новини » Політика    15.11.2018 - 11:33
Перевірка транспорту дозволить знизити ціни на проїзд, - "Наш край"
Фото: Сергій Шахов (facebook.com sergey shakhov public)

Шахов виступив за комплексну перевірку прозорості роботи громадського транспорту

Проведення незалежної перевірки прозорості цін на громадський транспорт не тільки зупинить зростання тарифів на проїзд, але й дозволить знизити їх. Про це заявив народний депутат від партії "Наш край" Сергій Шахов, передає прес-служба політсили.

Він переконаний, що комплексна перевірка прозорості роботи громадського транспорту покаже безпідставність подорожчання проїзду.

"Наприкінці жовтня влада Тернополя вдвічі підняли тарифи на проїзд у міському транспорті. Громадськість організувалася на протест, і чиновники відразу повернули тарифи до колишнього рівня. То є підстави накручувати ціни на квитки на 100 відсотків були відсутні. Впевнений, така ситуація в більшості міст країни, де підняли ціни на проїзд", – сказав Шахов.

Народний депутат від "Нашого краю" вважає помилкою віддавати питання транспортного ціноутворення на відкуп місцевим чиновникам.

"Чиновники при відсутності контролю можуть підвищувати тарифи на проїзд як заманеться. Це неправильно. Громадські перевезення задовольняють потреби найширших верств – працівників підприємств і сфери послуг, службовців, студентів, пенсіонерів. Чим більш комфортними і доступними будуть масові перевезення, тим вище буде рівень життя і добробут місцевих громад. Тому держава повинна активно втручатися в регулювання цієї сфери", – вважає Шахов.

Партія "Наш край" закликає владу провести перевірку цін на перевезення пасажирів, зазначив Шахов.

"Слід провести незалежний аудит обґрунтованості тарифів на проїзд у всіх містах. У випадках, коли подорожчання зроблено тільки на користь перевізників, без урахування реалій та інтересів громадян, – рішення потрібно скасувати. Є приклади зниження тарифів на проїзд, що доводить можливість розумного компромісу в цьому важливому питанні", – зазначив народний депутат від "Нашого краю".

Нагадаємо, в липні цього року вдвічі підвищили ціни на проїзд у Києві. Приклад столиці взяли на озброєння влади інших міст. У Тернополі ціни на проїзд удвічі підняли в кінці жовтня, а вже через тиждень під тиском громадськості знизили до колишнього рівня. Так само в Полтаві влада спочатку підняла ціни на проїзд, а незабаром – знизила. Пояснили, що до подорожчання є "ряд обґрунтованих зауважень".

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