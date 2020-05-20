Перевірка температури та відсторонення осіб з групи ризику: нові вимоги до роботи офісів

Міністерство охорони здоров'я опублікувало правила роботи офісів під час карантину в Україні. МОЗ рекомендує відсторонити від офісної роботи працівників, які перебувають в групі ризику до коронавірусу.

Про це повідомляє верифікований МОЗом Telegram-канал "Коронавірус інфо".

Відповідно до нових, правил всі офіси повинні бути забезпечені рідким милом, антисептиками та паперовими рушниками, а на вході до офісного приміщення власник повинен організувати місце для обробки рук антисептиком. Також на вході повинна бути розмітка в 1,5 метра. Кожні 2 години в офісі повинні проводитися вологе прибирання та провітрювання.

Крім того, власникам рекомендується відсторонити від офісної роботи на час карантину осіб похилого віку, які перебувають у зоні ризику.

Офісні працівники перед початком роботи повинні проходити обов'язковий температурний скринінг, а також зобов'язані використовувати маски в приміщенні. Працівники повинні регулярно мити руки рідким милом та дезінфікувати їх. Також працівникам необхідно уникати контактів з людьми, які мають симптоми респіраторних захворювань.

Гості та відвідувачі офісів пропускатимуться лише за попереднім записом, а також повинні обов'язково мати засоби індивідуального захисту. У зонах очікування дистанція між відвідувачами не повинна бути меншою за 1,5 метра, а на одну особу відводиться 10 квадратних метрів.

Нагадаємо, на засіданні 20 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження карантину в Україні до 22 червня. При цьому уряд схвалив деякі послаблення карантину. Постанова про продовження буде допрацьована та опублікована 21 травня.