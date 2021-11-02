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Перевірка ЄС на міцність. Екс-посол України пояснив причини "міграційної кризи"

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Керівники Радянського Союзу тісно працювали з диктаторськими режимами Близького Сходу і Африки і розробляли механізми "мігрантських штурмів" щодо європейських країн. Зараз президент РФ Володимир Путін використовує цю тактику для розколу і ослаблення ЄС.

Про це заявив екс-посол України в Білорусі Роман Безсмертний в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні".

За його словами, мова йде в цілому про "розгром" Європейського Союзу як єдиного організму.

"Росія хоче показати слабкість ЄС. Вона вже щосили на своєму пропагандистському телебаченні розповідає, що Євросоюз "безпорадний" і справи можна вести тільки з окремими державами, наприклад, з Німеччиною", - сказав дипломат.

Нагадаємо, президент Литви закликав змінити міграційну політику ЄС через потік нелегалів з Білорусі.

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ЕвросоюзМіграційна криза в ЄС