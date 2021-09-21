Як перевірити призначення субсидії онлайн: інструкція Мінсоцполітики

Реєстр знаходиться у відкритому доступі за адресою https://subsidii.ioc.gov.ua.

Для користувачів доступна інформація про те, чи призначена субсидія домогосподарству, про термін, на який призначено субсидію, про суми щомісячних нарахувань, а також, де міститься особова справа - назва органу соціального захисту населення.

За даними прес-служби, інформація у реєстрі оновлюється один раз на місяць - на початку поточного місяця за попередній місяць.