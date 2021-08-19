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Провели ніч в лісі: в Карпатах знайшли чотирьох заблукалих дітей

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Четвер 19 серпня 2021 09:50
Провели ніч в лісі: в Карпатах знайшли чотирьох заблукалих дітей Фото: в Карпатах заблукали четверо дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Рятувальники знайшли чотирьох дітей, які вчора заблукали поблизу села Порошково Ужгородського району. Стан дітей - задовільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

О 01:10 від чергового Нацполіції до ДСНС надійшло повідомлення, що втратили орієнтир та заблукали 4 дітей ромської національності.

"Станом на 09:15 співробітниками ДСНС знайдено заблукалих дітей у задовільному стані, транспортовано до населеного пункту та передано представникам поліції", - йдеться в повідомленні.

Всього до пошукових робіт залучалося 73 особи, 8 одиниць техніки та 2 собаки.

В МВС уточнили, що вчора діти пішли в ліс збирати чорницю.

"Шукаємо: Миколу - 6 років, Людмилу - 5 років, Марійку - 7 років, Данієлу - 8 років... Їх життя під загрозою. Вночі температура в лісі опускалася до 9 градусів за Цельсієм", - повідомляли правоохоронці.

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Карпаты ДСНС
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