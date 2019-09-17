Для проведення виборів на Донбасі зараз немає умов, - глава ОБСЄ

Голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, вважає, що на даний момент немає умов для проведення виборів на окупованому Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Лайчака BBC.

За словами голови ОБСЄ, вільні вибори на Донбасі можуть відбутися тільки в системі української юрисдикції.

"Я думаю, що вільні вибори можуть пройти тільки у вільній обстановці, і звичайно по українським законам і при спостереженні з боку міжнародних спостерігачів ОБСЄ, інших міжнародних організацій, тобто в системі української юрисдикції. Тільки після цього, коли ми досягнемо такої ситуації, ми зможемо організувати вибори і назвати їх вільними", - заявив Лайчак.

При цьому передувати проведенню виборів, на думку глави ОБСЄ, повинен вивід російський військ з регіону, а також встановлення Україною контролю над кордоном на Сході.

"Звичайно, про конкретні деталі повинні домовитися боку, і оскільки Донбас є територією України, я вважаю правомірним, що вибори можна організувати тільки в такій обстановці, коли українська влада, український уряд скажуть, що атмосфера, передумови для вільних виборів. На сьогодні такої ситуації немає", - розповів Лайчак.

Нагадаємо, раніше голова ОБСЄ заявив про підтримку так званого "плану Штайнмайера". За словами Лайчака, формула Штайнмайера є дорожньою картою для реалізації мінських угод. Так звана "формула Штайнмайера" передбачала порядок, при якому Верховна рада спочатку приймає закон про проведення виборів на території ОРДЛО, потім проводяться вибори на цій території, після чого ОБСЄ робить висновок про те, відповідали проведені вибори європейським стандартам.

Також РБК-Україна писало, що за словами глави МЗС України Вадима Нестайка, вибори на окупованих територіях Донбасу можливі тільки після того, як окупанти залишать територію України.