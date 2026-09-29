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Провайдер "Ланет" сделал заявление об изменениях в работе в Киеве

13:55 29.09.2026 Вт
1 мин
aimg Мария Науменко
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Провайдер "Ланет" временно приостановил работу Центра обслуживания в Киеве, но продолжает предоставлять услуги и консультации дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook провайдера "Ланет".

В компании сообщили абонентам о временном прекращении работы киевского Центра обслуживания.

Там объяснили, что такое решение было принято из соображений безопасности. Речь идет о безопасности как работников "Ланет", так и посетителей центра.

При этом работа сети не останавливается. Абоненты могут и дальше пользоваться услугами провайдера в обычном режиме.

Если клиентам необходима помощь или консультация, они могут обращаться дистанционно. Для этого доступны онлайн сервисы и другие каналы связи компании.

В "Ланет" отметили, что дополнительно сообщат о возобновлении работы Центра обслуживания абонентов в Киеве.

"Спасибо за понимание", - обратились к клиентам в компании.

Напомним, что Россия уже наносила удары по украинским дата-центрам. Поэтому вопрос их защиты и стабильности мобильной связи рассматривали на заседании Ставки.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что угроза цифровой инфраструктуре будет сохраняться до завершения войны.

По его словам, Украина готовит разные варианты защиты, в том числе размещение части инфраструктуры под землей, в "облаке" и за рубежом.

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