Не провал, але він може настати: посол США про вчорашні переговори з Росією

Вчора, 10 січня, пройшов перший раунд переговорів між США і Росією щодо "гарантій безпеки". Посол Штатів у Москві Джон Салліван не вважає їх провалом, однак "він може настати".

За словами Саллівана, поки що переговори не здаються провалом, втім він може настати. На його думку, вчорашні восьмигодинні переговори не були демонструванням позиції кожної з країн, оскільки США, в першу чергу, планують співпрацювати з Росією.

"Ні, зовсім не так. Зрештою він (провал -ред.) може настати. Однак у мене немає відчуття, що це той напрямок, у якому ми зараз рухаємось. Нам важливо фокусуватися на тому, що це був восьмигодинний діалог. Це не було просто показне демонстрування своєї позиції з кожного боку. США намагаються бути дуже акуратними у тому, що ми говоримо публічно. Ми хочемо взаємодіяти із російською стороною. Ми вважаємо, що найкращий спосіб досягти цього - непублічні дискусії на кшталт вчорашніх", - заявив Салліван.