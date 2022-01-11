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Не провал, але він може настати: посол США про вчорашні переговори з Росією

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Вівторок 11 січня 2022 19:05
Не провал, але він може настати: посол США про вчорашні переговори з Росією Фото: посол США в РФ Джон Салліван (flickr.com/statephotos)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 10 січня, пройшов перший раунд переговорів між США і Росією щодо "гарантій безпеки". Посол Штатів у Москві Джон Салліван не вважає їх провалом, однак "він може настати".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Дождь".

За словами Саллівана, поки що переговори не здаються провалом, втім він може настати. На його думку, вчорашні восьмигодинні переговори не були демонструванням позиції кожної з країн, оскільки США, в першу чергу, планують співпрацювати з Росією.

"Ні, зовсім не так. Зрештою він (провал -ред.) може настати. Однак у мене немає відчуття, що це той напрямок, у якому ми зараз рухаємось. Нам важливо фокусуватися на тому, що це був восьмигодинний діалог. Це не було просто показне демонстрування своєї позиції з кожного боку. США намагаються бути дуже акуратними у тому, що ми говоримо публічно. Ми хочемо взаємодіяти із російською стороною. Ми вважаємо, що найкращий спосіб досягти цього - непублічні дискусії на кшталт вчорашніх", - заявив Салліван.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія, нібито, зі свого боку, під час переговорів запевняла у тому, що не має наміру починати повномасштабне вторгнення на територію України.

Водночас Кремль очікує від Штатів швидкої відповіді щодо "гарантій безпеки".

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