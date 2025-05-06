Провал в Бундестаге: Мерц не смог стать канцлером с первой попытки

Так, в первом туре голосования Фридрих Мерц набрал 310 голосов "за", при необходимых 316 голосах. Против проголосовали 307 депутатов, еще трое воздержались. В заседании Бундестага начался перерыв. Сессию прерывают, чтобы политические группы могли обсудить следующие шаги.

Примечательно, что коалиция Мерца (ХДС/ХСС/СДПГ) номинально имеет 328 голосов в Бундестаге, но получил лишь 310, что на 18 меньше, чем можно было бы ожидать, и, что самое важное, на шесть меньше большинства, необходимого для утверждения его следующим канцлером.

Как отмечают местные СМИ, такого никогда не случалось в истории федеративной Германии.

Это первый подобный случай

Как отмечают местные СМИ, такого никогда не случалось в истории федеративной Германии.

Welt пишет, что это первый случай: никогда ранее назначенный канцлер не потерпел неудачу в Бундестаге после федеральных выборов и успешных коалиционных переговоров. Все канцлеры всегда выбирались в первом туре голосования.

"Парламентские группы сейчас обсуждают, как действовать дальше; заседания на паузе", - говорится в публикации СМИ.

Отмечается, что если у Мерца создастся впечатление, что во втором туре голосования он может добиться большего успеха, чем в первом, он может снова баллотироваться в любое время.

"Конституция устанавливает срок в две недели: если кандидат не избран, Бундестаг может выбрать федерального канцлера в течение 14 дней с момента голосования более половины своих членов", - пишет Welt.

Издание уточняет, что сейчас перед депутатами Бундестага есть две опции:

Все фракции должны согласиться на сокращенную процедуру подготовки ко второму раунду выборов канцлера - тогда они могут состояться и сегодня. Если такого согласия не будет, тогда новая попытка назначить канцлера может произойти не раньше пятницы 9 мая.

Представители блока Мерца ХДС/ХСС говорят, что их фракция присутствует в полном составе и единогласно поддерживает канцлера. В таком случае причина провала голосования - в позиции другой фракции коалиции - Социал-демократической. Однако голосование тайное, поэтому нельзя установить, как на самом деле проголосовал каждый из депутатов.

Как сообщает издание, крупнейшая оппозиционная фракция "Альтернатива для Германии" поддержала сокращение срока подготовки к повторному голосованию за канцлера. Это означает, что это может произойти сегодня или завтра.

Однако, по информации источников BILD в парламентской группе ХДС/ХСС, сегодня второго тура голосования не будет. Это означает, что сегодня Мерц точно не сможет стать канцлером.

Несколько немецких СМИ сейчас предполагают, что сегодня второго тура не будет именно потому, что Мерц и его команда переживают из-за риска очередного провала.

Что будет дальше: объяснение процедуры

Согласно правилам, обнародованным на сайте Бундестага, чтобы быть избранным, кандидат в канцлеры должен получить голоса абсолютного большинства членов Бундестага. То есть половины членов + минимум один дополнительный голос. Это иногда называют "канцлерским большинством".

Если кандидат не получает абсолютного большинства голосов в первом туре, то проводится второй тур. Для этого у Бундестага 14 дней, чтобы избрать другого кандидата на должность канцлера.

Если второй тур также не дает результатов, избирательный процесс переходит в третий этап. В третьем туре голосования будет достаточно большинства голосов присутствующих членов парламента.

Если в третьем туре кандидат получит абсолютное большинство, президент Германии должен его назначить. Если же только относительное - президент может либо назначить его, либо распустить Бундестаг и объявить новые выборы.

Выборы в Бундестаг 2025

Напомним, что после распада светофорной коалиции в Германии прошли досрочные выборы в Бундестаг. Так, 23 февраля на парламентских выборах победил блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), возглавляемый Фридрихом Мерцем.

В течение недель он вел переговоры по формированию коалиции, которую в итоге сформировал с Социал-демократической партией. И уже вчера, 5 мая, Spiegel писало, что консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и лидеры СДПГ официально подписали коалиционное соглашение.

Также вчера в Берлине состоялась торжественная церемония проводов Олафа Шольца с должности канцлера Германии, во время которого он пожелал кандидату в канцлеры Мерцу "легкой руки".

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