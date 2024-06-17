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В течение недели энергетики заживили дома 76 тыс. семей, которые были без света из-за атак, - ДТЭК

Фото: в течение недели энергетики заживили дома 76 тыс. семей, которые были без света из-за атаки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

С 10 по 16 июня энергетики ДТЭК полностью или частично возобновили электроснабжение 71 населенного пункта, обесточенные из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что Донетчина остается зоной наиболее активных боестолкновений. Здесь энергетики продолжают работать над восстановлением сетей и оборудования, только стихают обстрелы, а военные дают разрешение на проведение работ. На прошлой неделе им удалось вернуть электричество в доме 58,7 тысячи семей прифронтового региона.

Постоянно страдает от вражеских обстрелов и Днепропетровщиной. Здесь с 10 по 16 июня энергетики смогли восстановить ряд повреждений сетей после вражеских атак и вернуть свет для 17,1 тысяч семей.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, за пять месяцев 2024 года энергетики ДТЭК вернули свет более 2,4 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.

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