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За сутки произошло 114 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 14 июля, на фронте зафиксировано 114 боевых столкновений. На Покровском направлении отражена 41 атака россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За прошедшие сутки состоялось 114 боевых столкновений.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, склад боеприпасов, средство ПВО, три артсистемы, станцию РЭБ и шесть районов сосредоточения личного состава противника", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось 10 боевых столкновений возле Волчанска и Глубокого. Враг активно задействовал для поддержки авиацию.

На Купянском направлении состоялось три боя возле Песчаного Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. 

На Лиманском направлении отражено девять атак россиян в районах населенных пунктов Грековка и Макеевка Луганской области.

На Северском направлении отражено 11 штурмовых действий россиян возле Спррного, Белогоровки, Раздоловки и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении Силы обороны отбыли шесть попыток врага прорвать оборону в районах Григорьевки, Ивановского, Андреевки и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении россияне совершили 20 атак в сторону Нью-Йорка, Северного и Железного. 

На Покровском направлении отражено 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая и Яснобродовка Донецкой области. Враг атаковал при поддержке авиации. 

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 8 атак россиян в районах Красногоровки, Парасковиевка, Карловки и Константиновки. 

На Времовском направлении отражены две атаки возле Водяного и Константиновки Донецкой области. 

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг не атаковал. 

На Приднепровском направлении отбиты две атаки в районе Крынок. 

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 560 тысяч единиц личного состава. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще около 1200 российских террористов. В частности, враг потерял:

  • 8 танков;
  • 15 боевых бронированных машин;
  • 46 артиллерийских систем и не только.

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