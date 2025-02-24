В течение суток на фронте более 80 боев: Генштаб о ситуации на фронте

По состоянию на 22:00, 23 февраля, на фронте в течение суток зафиксировали 81 бой. Украинские военные продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
За сегодня российские захватчики нанесли 38 авиационных ударов, применив 57 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 928 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении враг, при поддержке авиации, атаковал дважды в сторону Волчанска и Западного, один бой еще продолжается.
На Купянском направлении противник проводил три штурма позиций наших защитников в районе Загрызово и в направлении Богуславки. Украинские защитники отбили одну атаку, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполовка, Кузьмино и в направлении Нового, Шийковки, Новоплатоновки, Зеленой Долины, Чернещины. Сейчас продолжается одно боестолкновение. Авиаудару подвергся Славянск.
Силы обороны отражают одно наступательное действие захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении.
На Краматорском направлении пока зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра и в направлении Александро-Шультино, одна атака отбита украинскими воинами. Авиаудару подверглась Рай-Александровка.
На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Крымское, четыре атаки еще продолжаются.
С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 22 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Луч, Котлино, Андреевка, Богдановка, Улаклы, Новосергиевка, Молодецкое, Леонтовичи, Покровск, Миролюбовка и Водяное Второе, два боестолкновения продолжаются. Авиационным ударам подверглись Комар, Алексеевка, Зверево, Лисовка и Мирноград.
"Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 340 оккупантов, 190 из них - безвозвратно. Также уничтожено 13 единиц автомобильной техники, антенну БпЛА, миномет, пушку, две баги, кроме того, значительно повреждена одна боевая бронированная машина, четыре единицы автомобильной техники и три пушки захватчиков", - говорится в сообщении.
На Новопавловском направлении украинскими подразделениями отражено десять вражеских атак вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое, еще одна атака продолжается.
На Гуляйпольском направлении авиационным ударам подверглись Зеленое Поле и Гуляйполе.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку в районе Степного. Каменское было атаковано НАРами.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 19 штурмов позиций украинских подразделений, два боестолкновения еще продолжаются. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 23 управляемые бомбы, и совершил 346 артиллерийских обстрелов.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Напомним, что за прошлые сутки, 22 февраля, на фронте произошло 112 боевых столкновений. ВСУ поразили 15 районов сосредоточения состава РФ.
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