В течение суток более 180 боев, ситуация остается сложной, - Генштаб

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу значительные потери", - пишет Генштаб.

Также в течение суток авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по сосредоточению личного состава врага и вооружении и военной технике (ВВТ), а также двух средствах противовоздушной обороны (ПВО).

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении зафиксировано семь боевых столкновений, которые происходили в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении враг 16 раз атаковал. Отбиты штурмовые действия у Синьковки и Глушковки.

На Лиманском направлении россияне 18 раз атаковали. Пытались продвинуться неподалеку Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского.

На Северском направлении отражено девять атак вблизи Верхнекаменского и Роздоловки.

На Краматорском направлении состоялось восемь атак вблизи Андреевки, Клищеевки, Майского и Маркового.

На Торецком направлении россияне, при поддержке авиации, 20 раз атаковали неподалеку Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении отбито 63 штурмовые и наступательные атаки вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Калиново, Гродовка, Новогродовка, Карловка, Мариновка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была в районе Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка.

На Времовском направлении противник совершил 14 атак наших позиций неподалеку Водяного, Константиновки и Макаровки.

На Приднепровском направлении две попытки оккупантов захватить наши позиции успеха не имели.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, потери врага на фронте составили 1300 единиц личного состава. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 617 тысяч военных. Также вчера наши воины уничтожили: