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В течение суток 164 боев, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 8 сентября, на фронте зафиксировано 164 боевых столкновения. Больше всего боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили две артиллерийские системы и одно средство ПВО российских захватчиков", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях 

На Харьковском направлении состоялись пять боевых столкновений в районе Волчанска, Тихого и Старицы.

На Купянском направлении враг 15 раз атаковал у Синьковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Стельмаховки, Мясожаровки и в направлении Глушковки.

На Лиманском направлении отражено 12 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Новосадово, Торское, Диброва и Чернещина.

На Северском направлении россияне 10 раз атаковали возле Спорного, Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского. Возле последнего враг провел четыре из указанных выше атак.

На Краматорском направлении остановлено 10 попыток россиян прорвать оборону в районах Андреевки, Майского, Часового Яра, Белой Горы, Предтечино и Клищеевки.

На Торецком направлении россияне совершили 24 атаки в районах населенных пунктов Северное, Железное и Нью-Йорк, Торецк и Нелиповка. Кроме того, штурмовали вблизи Дружбы.

На Покровском направлении отбито 39 атак в районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки и Михайловки.

На Кураховском направлении отражено 30 атак в районах Красногоровки, Долиновки, Украинской, Георгиевки и Константиновки.

На Времовском направлении россияне четыре раза атаковали в направлении Водяного.

На Ореховском направлении враг два раза атаковал неподалеку Малой Токмачки и Роботино.

Потери России в войне 

С начала полномасштабного вторжения, по состоянию на сегодня, 9 сентября, Российская Федерация потеряла более 626 единиц живой силы. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1150 российских террористов, а также уничтожили: 

  • 3 танка; 
  • 9 боевых бронированных машин; 
  • 26 артиллерийских систем и не только. 

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