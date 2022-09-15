Процес вступу України до ЄС йде повним ходом, - фон дер Ляєн

Україна швидко і рішуче рухається до вступу в Європейський Союз, країна знаходиться на правильному шляху.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Вражає швидкість, рішучість і точність, до яких країна рухається в ЄС. Ми підтримуємо вас скрізь, де можемо. Ви постійно збільшуєте темп вашого руху на зустріч до Євросоюзу", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також додала, що Україні та ЄС потрібно працювати якомога більше, щоб переконатися в тому, що український бізнес має максимально безперешкодний доступ до єдиного європейського ринку збуту.