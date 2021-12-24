Для протистояння Росії. США планують надавати Україні розвіддані, - NYT

У Вашингтоні працюють над планом надання Україні оперативних розвідданих. Це необхідно, щоб Київ міг ефективно реагувати в разі можливої агресії з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
"Пентагон працює над планом з надання Україні розвідданих, які допоможуть країні швидше відреагувати на можливе вторгнення Росії, заявили високопоставлені представники адміністрації", - пише видання.
При цьому уточнюється, що швидше за все варто очікувати бурхливої реакції з боку Росії, якщо американський лідер схвалить надання допомоги Україні. Однак саме надання таких даних розвідки може допомогти Україні запобігти потенційній агресії з боку Москви.
У свою чергу, джерела зазначають, що оперативні розвіддані передбачатимуть зображення російських військ у режимі реального часу. Інформація про пересування військ і техніки держави-агресора дозволить визначати, чи збираються російські сили перетнути кордон.
ЗМІ також зазначає, що невелика група представників Пентагону нещодавно відвідала Україну, щоб оцінити потреби країни в протиповітряній обороні.
У свою чергу прес-секретар Пентагону Джон Кірбі зазначив, що Сполучені Штати збільшать військову допомогу Україні у разі вторгнення Росії.
Джерела видання розповіли, що керівництво США розглядає можливість надання Україні експертів з кібервійни та озброєння, яких планували відправити до Афганістану до його захоплення бойовиками "Талібану". Однак передача розвідданих є найбільш значущою серед ідей протидії атаці Росії.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська на Донбасі цілодобово нарощують заходи бойової підготовки. Здійснюються стрільби, зокрема, з використанням "Градів", гаубиць і танків.
Нагадаємо, за даними Reuters, Росія за останні тижні направила в тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей десятки тисяч найманців.
Сьогодні 24 грудня російсько-окупаційні війська двічі зривали режим припинення вогню на Донбасі.