Для протистояння Росії. США планують надавати Україні розвіддані, - NYT

"Пентагон працює над планом з надання Україні розвідданих, які допоможуть країні швидше відреагувати на можливе вторгнення Росії, заявили високопоставлені представники адміністрації", - пише видання.

При цьому уточнюється, що швидше за все варто очікувати бурхливої реакції з боку Росії, якщо американський лідер схвалить надання допомоги Україні. Однак саме надання таких даних розвідки може допомогти Україні запобігти потенційній агресії з боку Москви.

У свою чергу, джерела зазначають, що оперативні розвіддані передбачатимуть зображення російських військ у режимі реального часу. Інформація про пересування військ і техніки держави-агресора дозволить визначати, чи збираються російські сили перетнути кордон.

ЗМІ також зазначає, що невелика група представників Пентагону нещодавно відвідала Україну, щоб оцінити потреби країни в протиповітряній обороні.

У свою чергу прес-секретар Пентагону Джон Кірбі зазначив, що Сполучені Штати збільшать військову допомогу Україні у разі вторгнення Росії.

Джерела видання розповіли, що керівництво США розглядає можливість надання Україні експертів з кібервійни та озброєння, яких планували відправити до Афганістану до його захоплення бойовиками "Талібану". Однак передача розвідданих є найбільш значущою серед ідей протидії атаці Росії.