Протидії не було: в САП розповіли про справу ПриватБанку

Активізація справи ПриватБанку відбулася у зв'язку із завершенням експертиз. При цьому ніяких протистоянь між Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і владою не було.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив виконуючий обов'язки голови САП Максим Грищук.
Після того, як в лютому було виписано підозра голові правління банку Олександру Дубілету, а також затриманий його перший заступник Володимир Яценко, стала з'являтися інформація про нібито опір в цій справі з боку, зокрема, керівництва Офісу генпрокурора.
"Там була проведена експертиза, яка завершилася в другій половині лютого. Активізація справи була десь в листопаді - грудні 2020 року, а результати експертизи прийшли в 20-х числах лютого, вони як раз підтвердили ті збитки, які ми й інкримінували підозрюваним", - пояснив Грищук.
При цьому він зазначив, що у справі "є процесуальні особливості", однак не можна говорити, що це якийсь спротив.
"Є процесуальні моменти: десь прокурор каже, що треба щось зробити, десь детектив переробляє. Це робочі моменти, не можу сказати, що якийсь опір був. Але в цій справі є багато епізодів. Грубо кажучи, є епізод про розкрадання 5 млрд доларів з ПриватБанку, і там справа ще далека від завершення", - додав Грищук.
Нагадаємо, в лютому Олександру Дубілету оголосили підозру по справі про розтрату шляхом зловживання службовим становищем. Днями йому повідомили нову підозру у причетності до розтрати 8,2 млрд гривень.
Також у лютому по цій справі правоохоронці посадили в Києві літак з колишнім заступником Дубілета Володимиром Яценком, коли він намагався вилетіти до Австрії. Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю виходу під заставу. Він вийшов на свободу, внісши понад 52 млн гривень застави.