В Україні можуть зрівняти права чоловіків та жінок військових у сфері соцзахисту

В Україні можуть зрівняти права чоловіків та жінок військовослужбовців у сфері соцзахисту. Це передбачає законопроект №5713.

Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Документ зареєстрували у парламенті 29 червня.

Закон пропонує встановити принципи рівності в армії шляхом зрівняння прав чоловіків та жінок військовослужбовців у сфері соціального захисту.

У документі прописані однакові можливості з отримання санаторно-курортного лікування.

Надається рівне право в мирний час та з деякими обмеженнями під час дії особливого періоду, воєнного стану на використання відпустки для догляду за дитиною, включно з виплатою грошової компенсації під час звільнення за всі невикористані дні щорічної додаткової соціальної відпустки.

Військовослужбовцям будуть надавати відпустку при народженні дитини, що передбачена статтею 19-1 ЗУ "Про відпустки", зі збереженням грошового забезпечення не лише в мирний час, а й в особливий період, воєнний стан.

Передбачається здійснювати речове, медичне, психологічне та соціальне забезпечення військових з урахуванням потреб жінок і чоловіків.

"Чоловіки і жінки військовослужбовці повинні бути зрівняні в обов’язках несення військової служби в контексті добових нарядів, проте з дотриманням законодавства з питань материнства та дитинства, а також мати рівний доступ до вищих офіцерських посад з обов’язковим дотриманням принципу уникнення дискримінації за ознаками статі", - сказано у пояснювальній записці.

Згідно з проектом, за фактами дискримінації за переконаннями та ознаками, що визначені статтею 24 Конституції, а також сексуальних домагань службові розслідування будуть проводитися в обов’язковому порядку задля належного реагування на такі випадки.