"Противник уже заблокирован": Буданов рассказал о ситуации в Харьковской области

"Сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области. Сказать, что они имеют значительный успех - это точно неправда. Но надо помнить, что ситуация напряженная, очень быстро меняется", - заявил он.

По его словам, уже вчера вечером наметилась тенденция к стабилизации.

"То есть противник уже заблокирован на тех рубежах, на которые мог зайти... Ситуация не является какой-то катастрофической. Не надо паниковать. Главная цель РФ в этой операции - это в принципе информационная операция, чтобы создать хаос. Для того чтобы заставить наши группировки отходить в восточных направлениях. Но этого нет", - заявил Буданов.

Он заявил, что россиян привлекли уже все силы и средства, которые были у них в приграничье, и дальше им нужно вводить свои резервы. При этом глава ГУР добавил, что в Харьковской области действуют достаточно ограниченные ресурсы РФ.

"Но они еще не вбросили в бой абсолютно все свои силы. Я думаю, что в ближайшие дни все что у них есть они используют. Скажем так, все что у них было в приграничье - оно уже задействовано. Далее им нужно вводить свои резервы", - добавил Буданов.