Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі, - зведення Генштабу
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку на фронтах на початок 51-ї доби війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках окремі підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.
На Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін.
На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.
На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне, але успіху не має.
На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 8 атак ворога, знищено 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойових машини піхоти, а також 1 артилерійську систему противника.
Нагадаємо, 14 квітня війська РФ атакували Донецьку область, в результаті чого є загиблі та поранені.
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