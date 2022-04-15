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Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі, - зведення Генштабу

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П'ятниця 15 квітня 2022 07:10
Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі, - зведення Генштабу Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку на фронтах на початок 51-ї доби війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках окремі підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін.

На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.

На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне, але успіху не має.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 8 атак ворога, знищено 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойових машини піхоти, а також 1 артилерійську систему противника.

Нагадаємо, 14 квітня війська РФ атакували Донецьку область, в результаті чого є загиблі та поранені.

Ми також писали про те, що Канада направить до Польщі військових для підтримки українських біженців.

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