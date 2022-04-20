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Противник безуспішно намагається атакувати в районі Ізюма, - Арестович

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Противник намагається атакувати в районі Ізюма (Харківська область). Однак просунутися ворогові на цьому напрямку не вдається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.

За його словами, в Харківській області тривають бої. Генштаб повідомив про декілька звільнених населених пунктів. Арестович уточнив, що на цьому напрямку українські військові потихеньку наступають.

"Головний напрямок зосередження зусиль противника - Ізюм. Там вони намагаються просунутися, але марно, це їм не вдається", - додав радник глави ОП.

Нагадаємо, днем раніше російські війська зробили кілька невдалих спроб наступу під Харковом і Донецьком.

Зазначимо, в інтерв'ю РБК-Україна спікер Міноборони, полковник Олександр Мотузяник повідомив, що вирішальна битва за Україну вже почалася.

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