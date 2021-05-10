Проти прем'єр-міністра Британії почали розслідування через його відпочинок на Карибах

У Великобританії почали розслідування проти прем'єр-міністра королівства Бориса Джонсона. Його підозрюють в порушенні кодексу депутата через відпочинок на новорічні свята на Карибських островах.

Розслідування стосується 10-денного відпочинку Джонсона з його партнеркою Керрі Саймондс в період з 26 грудня 2019 по 5 січня 2020 років в розкішній віллі вартістю 15 тисяч фунтів (більше 21 тисяч доларів). Вілла була надана прем'єру у вигляді "натурального допомоги" від засновника Carphone Warehouse і одним з донорів консерваторів Девіда Росса.

Початок розслідування щодо прем'єра підтвердила уповноважений з питань парламентських стандартів Кетрін Стоун.

Також проти Джонсона виборча комісія почала інше розслідування в зв'язку з тим, що позика на проведення ремонтних робіт в квартирі Джонсона і Саймондс на Даунінг-стріт не був належним чином задекларований.