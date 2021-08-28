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Проти "Кримської платформи" за російські гроші працювали 15 тисяч ботів, - СБУ

Автор: Олександр Білоус

Кіберфахівці СБУ викрили в Києві потужну ботоферму. Її завданням було поширювати через соцмережі антиукраїнські гасла та дезінформацію щодо результатів проведення "Кримської платформи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними прес-служби, основна діяльність була сфокусована на мережах Facebook, Instagram та Tik-Tok для чого адміністрували понад 15 тис. анонімних акаунтів. Свої дописи публікували від імені "пересічних громадян".

Встановлено, що серед організаторів було четверо мешканців Києва. Для здійснення інформаційно-підривних операцій вони переобладнали приміщення одного з офісів у центральному районі столиці. Гроші за публікації отримували з території РФ через заборонені в Україні електронні платіжні системи, зазначили в прес-службі.

Під час обшуків у приміщеннях ботоферми правоохоронці виявили:

  • 300 модемів для доступу до інтернету,
  • кілька тисяч сім-карт різних операторів мобільного зв’язку,
  • десятки мобільних терміналів та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.

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