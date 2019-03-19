ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Проти команди Порошенка почався справжній терор, але ми продовжуємо працювати, - депутат

Новини » Надзвичайні події    19.03.2019 - 17:16
Проти команди Порошенка почався справжній терор, але ми продовжуємо працювати, - депутат
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Андрєєв заявив про провокації і масові заворушеннях радикалів

Проти представників ініціативи "Команда Порошенка" розгорнули "справжній терор", але незважаючи на це, вони продовжують працювати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву активіста і депутата Київради Андрія Андрєєва у Facebook.

"В останні дні проти нашої "Команди Порошенка" у столиці, а також проти всіх киян почався справжній терор. Нас намагаються залякати погрозами, провокаціями, масовими заворушеннями радикалів, днями почалися зухвалі підпали в центрі столиці. Проти нас і наших близьких здійснюються медійні атаки, нас поливають брудом на центральних телеканалах. Їх мета - залякати нашу команду і всіх киян", - констатував Андрєєв.

Активіст висловив упевненість, що якщо прихильників чинного президента почали залякувати, значить вони все роблять правильно.

"Однак у них нічого не вийде! Провокації та погрози роблять нас ще сильнішими. Адже якщо нас залякують - ми на правильному шляху. Тому повідомляю, що з вчорашнього дня я перебуваю в офіційній відпустці, щоб разом з "Командою Порошенка" боротися в Києві!", - заявив депутат.

Також він запросив киян по всім питанням звертатися в депутатські приймальні.

"Незважаючи на всі погрози і залякування ми продовжуємо працювати. Наші приймальні відкриті для кожного киянина. Впевнений, що разом ми переможемо! Як у столиці, так і по всій країні!" - зазначив Андрій Андрєєв.

Проти команди Порошенка почався справжній терор, але ми продовжуємо працювати, - депутат

Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Поліція відкрила провадження через напад на суддю в Києві У Києві завтра можливий мокрий сніг
Новини України КиївПорошенко Петро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся