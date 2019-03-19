Проти команди Порошенка почався справжній терор, але ми продовжуємо працювати, - депутат

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Андрєєв заявив про провокації і масові заворушеннях радикалів

Проти представників ініціативи "Команда Порошенка" розгорнули "справжній терор", але незважаючи на це, вони продовжують працювати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву активіста і депутата Київради Андрія Андрєєва у Facebook.

"В останні дні проти нашої "Команди Порошенка" у столиці, а також проти всіх киян почався справжній терор. Нас намагаються залякати погрозами, провокаціями, масовими заворушеннями радикалів, днями почалися зухвалі підпали в центрі столиці. Проти нас і наших близьких здійснюються медійні атаки, нас поливають брудом на центральних телеканалах. Їх мета - залякати нашу команду і всіх киян", - констатував Андрєєв.

Активіст висловив упевненість, що якщо прихильників чинного президента почали залякувати, значить вони все роблять правильно.

"Однак у них нічого не вийде! Провокації та погрози роблять нас ще сильнішими. Адже якщо нас залякують - ми на правильному шляху. Тому повідомляю, що з вчорашнього дня я перебуваю в офіційній відпустці, щоб разом з "Командою Порошенка" боротися в Києві!", - заявив депутат.

Також він запросив киян по всім питанням звертатися в депутатські приймальні.

"Незважаючи на всі погрози і залякування ми продовжуємо працювати. Наші приймальні відкриті для кожного киянина. Впевнений, що разом ми переможемо! Як у столиці, так і по всій країні!" - зазначив Андрій Андрєєв.

Фото: facebook.com/andreev.solomianka