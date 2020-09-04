Проти Кличка застосовують масштабні "брудні" технології, - Комітет виборців

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

За словами Кошеля, зараз активно використовують старі й нові технології з елементами "чорного" піару

Проти очільника Києва Віталія Кличка напередодні місцевих виборів задіяли масштабні технології "чорного" піару.

Про це повідомив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель на прес-конференції в "Інтерфакс-Україна".

За словами Кошеля, останнім часом в Києві поширювались 2 видання з багатотисячним накладом з елементами "чорного" піару щодо міського голови Києва.

"Перше - це інформаційна листівка народного депутата Олександра Дубінського яка ззовні нагадує газету на 8 сторінок, де були поширені елементи "чорного" піару проти Київського міського голови Віталія Кличка. Наклад газети достатньо великий - це 15 тисяч і практика показує, що неофіційні наклади можуть бути значно більше, або додруковуються. Тобто, Дубінський працює не лише в форматі телеграм-каналу, старі технології з елементами "чорного" піару також активно використовуються", - зазначив Кошель.

Другою газетою, що містила ознаки такого піару проти Віталія Кличка, за словами Кошеля, була газета політичної партії "Рідна країна".

Нагадаємо, за результатами соцопитувань Віталій Кличко є лідером виборчих перегонів за посаду мера Києва - за нього готові віддати голоси 44 % тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні.

Дослідження проводилось соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві, було опитано 2025 респондентів.