Проти голови держфінмоніторингу відкрили справу через збитків бюджету на 79 млрд грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо угруповання, що займалася "скрутками" з ПДВ за допомогою конвертаційних центрів і отримувала незаконні відшкодування з цього податку.

Відповідну виписку з реєстру Єдиного реєстру досудових розслідувань опублікував народний депутат Олександр Дубинський, передає РБК-Україна.

В документі наголошується, що загальна сума збитку для держбюджету склала 79 млрд грн, що є шкодою в особливо великих розмірах.

"Виробництво №42020000000000953 відкрито стосовно голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського, окремих керівників регіональних підрозділів ДФС та працівників Мінфіну. За зловживання службовим становищем. Слідство доручено детективам НАБУ. Буде застосовуватися ч. ст. 364 Кримінального кодексу. Це зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Що карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років та забороною обіймати певні посади та діяльністю до 3 років", - йдеться у виписці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голову Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського звинувачують у приховуванні інформації про схеми по отриманню незаконного відшкодування з ПДВ протягом 2019-2020 років, яка завдала державі збитків на загальну суму 79 млрд грн.

За даними нардепа Дубинського, злочинне угруповання задіяла широку мережу транзитно-конвертаційних підприємств. За один тільки лютий 2020 року держбюджет недоодержав 3,5 млрд грн, у схемі брали участь 549 компаній. Зокрема, у Львівській області збитки склали 500 млн грн (задіяно 62 підприємства), у Київській області — 391 млн грн (102 підприємства), у Києві — 135 млн грн (116 підприємств); в Донецькій області — 100 млн грн (54).

У заяві також зазначалося, що координував роботу центрів львівський контрабандист Василь Костюк, а з боку ДПС нібито була задіяна керівник головного управління ДПС у Донецькій області Ірина Долозина.

Крім того, нардеп стверджує, що з ініціативи помічника міністра фінансів Олександра Кондра були призначені регіональні куратори ПДВ-схеми, зокрема, в Київській області - Орест Вітик, в Києві - Нонна Багмет, в Донецькій області - Ірина Долозина, у Львівській - Василь Крисяк, в Одеській - Єгор Федонюк.

Як повідомляло РБК-Україна, Ігор Уманський після звільнення з посади міністра фінансів виступив зі звинуваченнями в тому, що бюджет недоотримав як мінімум 5 млрд гривень на місяць через схеми з так званими "скрутками" ПДВ. Він також на посаді міністра ініціював звільнення Верланова.