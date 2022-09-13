Проти "Фонду оборони країни" Корбана відкрито кримінальну справу

Проти "Фонду оборони країни", який допомагає ЗСУ та Національній гвардії, розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Цензор.Нет ".

Організацію створили у Дніпрі на початку війни на сході України - в травні 2014 року.

Зазначається, що "Фонд оборони країни" у співпраці з Геннадієм Корбаном, збирає кошти для забезпечення потреб військових підрозділів територіальної оборони та Національної гвардії України.

Зокрема нещодавно фонд збирав кошти на 500 вантажівок для ЗСУ. Волонтери знайшли військові склади в Європі, де є армійські вантажівки разом з рем комплектами.