Проти "Фонду оборони країни" Корбана відкрито кримінальну справу
Проти "Фонду оборони країни", який допомагає ЗСУ та Національній гвардії, розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Цензор.Нет".
Організацію створили у Дніпрі на початку війни на сході України - в травні 2014 року.
Зазначається, що "Фонд оборони країни" у співпраці з Геннадієм Корбаном, збирає кошти для забезпечення потреб військових підрозділів територіальної оборони та Національної гвардії України.
Зокрема нещодавно фонд збирав кошти на 500 вантажівок для ЗСУ. Волонтери знайшли військові склади в Європі, де є армійські вантажівки разом з рем комплектами.
Як відомо, 22 липня прикордонники не пустили Корбана в Україну і забрали український паспорт. Напередодні з'явилася інформація, що президент позбавив його українського громадянства.
У свою чергу мер Дніпра Борис Філатов назвав позбавлення громадянства Корбана "фатальною помилкою".
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