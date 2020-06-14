Проти екс-президента ФІФА Блаттера порушили нову справу, - АР

Прокуратура Швейцарії відкрила кримінальну справу проти колишнього президента Міжнародної футбольної федерації (ФІФА) Йозефа Блаттера. Обвинувачуваними у справі також проходять екс генеральний секретар ФІФА Жером Вальке та колишній фінансовий директор організації Маркус Каттнер.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

84-річного Блаттера звинувачують в нецільовому використанні мільйона доларів. Він також є обвинуваченим у справі про кредит, виданий у 2010 році Футбольній асоціації Тринідаду та Тобаго (TTFA).

Згідно з документами, які є у журналістів, кредит був безвідсотковий і згодом борг був списаний.

Нагадаємо, Блаттер очолював ФІФА з 1998 по 2015 рік. Платіні керував УЄФА з 2007 по 2015 рік. Обидва керівники позбулися своїх посад у результаті корупційного скандалу в ФІФА.

ФІФА подала на них до суду і вимагає відшкодувати 2 мільйони швейцарських франків (1,8 млн євро), переказ яких був схвалений Блаттером на рахунок Платіні в лютому 2011 року.

Платіні та Блаттера відсторонили від футбольної діяльності на вісім років, але згодом апеляційний комітет пом’якшив покарання до шести років.