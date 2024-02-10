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Противостояние с Россией может длиться десятилетиями, - генсек НАТО

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

НАТО должна подготовиться к противостоянию с Россией, которое может длиться десятилетия. Союзники должны увеличить оборонную промышленность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью Welt.

"НАТО не ищет войны с Россией. Но мы должны подготовиться к противостоянию, которое может длиться десятилетиями", - сказал он.

Генсек Альянса считает, что в случае победы российского диктатора Владимира Путина в Украине нет гарантии, что российская агрессия не распространится на другие страны.

"Сдерживание работает только если оно вызывает доверие", - отметил Столтенберг.

Он призвал союзников по НАТО увеличивать производство оружия и количество заказов для оборонных компаний Европы, поскольку в странах с рыночной экономикой производителям оружия нужны подписанные контракты, чтобы они могли наращивать производство.

"Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому, как это необходимо во время конфликта", - отметил генсек.

Генсек НАТО предупредил, что Путин готовит экономику своей страны к длительной войне.

Путь Украины в НАТО

Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Альянс.

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