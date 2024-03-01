Противостояние с Китаем и РФ. Пентагон призвал ускорить модернизацию ядерной триады США

В Пентагоне призвали законодателей ускорить модернизацию ядерной триады, чтобы эффективнее сдерживать стратегические и космические угрозы со стороны Китая и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Генерал ВВС Энтони Коттон, командующий Стратегическим командованием США, заявил, что недавние инвестиции России и Китая оборонную сферу и космическую отрасль в частности, подчеркивают необходимость укрепления стратегического преимущества Соединенных Штатов.

"Самый важный сигнал, который я хочу донести сегодня, заключается в том, что силы под моим командованием готовы сдерживать наших противников и решительно реагировать, если сдерживание потерпит неудачу", - отметил Коттон, выступая перед сенатским комитетом по вооруженным силам.

По его словам, сегодня Соединенные Штаты стоят перед проблемами, с которыми они никогда не сталкивалась.

"Мы противостоим не одному, а двум ядерным странам: Российской Федерации и Китайской Народной Республике. Эта реальность в сочетании с ракетными разработками в Северной Корее, ядерными амбициями Ирана и растущими отношениями между этими странами добавляет новые уровни сложности в наши стратегические расчеты", - подчеркнул он.

Коттон также отметил ускорение темпов разработки Китаем стационарных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и отметил, что, вероятно, к 2030 году ядерный арсенал Китая может достичь почти 1000 боеголовок.

В Пентагоне заявили, что по состоянию на январь флот китайских разведывательных спутников вырос до более чем 359 систем, что более чем утроило его присутствие в космосе для сбора разведывательной информации с 2018 года. Россия также продолжает развивать и испытывать космический и противоспутниковый арсенал.

"Хотя наши устаревшие системы продолжают подвергать риску потенциальных противников, абсолютно важно, чтобы мы продолжали ускорять модернизацию нашей ядерной триады", - добавил Коттон.

Угроза размещения Россией ядерного оружия в космосе

В среду, 14 февраля, глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил о серьезной угрозе национальной безопасности США, поскольку по данным разведки Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил эту информацию, а президент Джо Байден поручил своей администрации провести переговоры с Россией по вопросу возможного испытания ядерного оружия в космосе. Позже сообщалось, что Белый дом пытался вести с РФ тайные переговоры, чтобы отговорить Кремль от испытаний космического ядерного оружия.

Американское издание CNN узнало детали разработки Россией ядерного космического оружия и чем это может угрожать.